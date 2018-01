Djorkaeff volta à seleção francesa Yuri Djorkaeff volta à seleção da França depois de sete meses de ausência. O jogador do Kaiserslautern está na lista de convocados pelo técnico Roger Lemerre para o amistoso de quarta-feira, dia 25, contra Portugal, no Estádio de Saint-Dennis. O meia ficou fora do time campeão do mundo porque se recuperava de contusão. "Precisamos ver como ele está", afirmou o treinador, ao justificar a convocação. Djorkaeff é o atleta em atividade mais eficiente com a camisa da seleção. Em 69 apresentações, marcou 26 gols. Sua última participação foi no empate de 1 a 1 com a Inglaterra, em amistoso disputado em setembro do ano passado. "Se estiver bem, tem lugar garantido." Lemerre chamou apenas 18 jogadores. O treinador campeão europeu não considerou necessário completar a lista de 22, sob a alegação de que será só mais um teste. A França, como vencedora da última Copa, não disputa as Eliminatórias. Por isso, o técnico se permite fazer observações, embora sem alterar de forma significativa a estrutura da equipe. O time francês terá desfalques. Leboeuf, Karembeu, Dugarry e Micoud não foram chamados. Em compensação, voltam Liliam Thuram e Fabien Barthez. Ambos não tiveram um meio de semana dos mais agradáveis. Thuram marcou o gol, contra, que deu a vitória de 1 a 0 para a Lazio sobre o Parma, no Campeonato Italiano. Barthez foi eliminado, com o Manchester United, da Copa dos Campeões, com a derrota de 2 a 1 para o Bayern Munique. A última apresentação da França foi em 28 de março, na derrota por 2 a 1 para a Espanha. O resultado não incomodou Lemerre, que apela para estatísticas para mostrar que o retrospecto de seu time é excepcional. Desde 94, os franceses disputaram 88 jogos e perderam apenas seis. "Praticamente uma derrota por ano", festeja o treinador. "E, desde 93, não perdemos duas partidas em seguida."