Djourou desfalca Arsenal na Copa da Inglaterra

A ausência de Djourou é uma das mudanças que deve sofrer o Arsenal, que está no meio de uma disputa de quatro partidas em 11 dias por competições diferentes. Theo Walcott reclama de dores musculares e Abu Diaby está suspenso. Já Bacary Sagna está liberado após cumprir gancho.

"Djourou tem um problema nas costas. Ele é o único que certamente não vai jogar no domingo. Temos uma preocupação muito pequena com o tendão de Walcott, mas deve estar bem. Todos os outros são coisas menores que avaliarei lentamente. Sagna está de volta de suspensão, mas Abou Diaby ainda está suspenso. Marouane Chamakh estará de volta no grupo", afirmou o técnico Arsène Wenger.

O treinador admitiu a possibilidade de poupar alguns titulares do Arsenal. "Haverá alguma rotação. Vamos ver o que eu faço. Nós jogamos domingo, quarta, domingo novamente. Mas eu tenho mostrado em muitas competições que eu tenho a mesma crença em cada jogador", comentou.