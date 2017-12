Djourou deve ser o substituto de Senderos na Suíça O jovem zagueiro suíço Johan Djourou, de apenas 19 anos, deve começar a partida contra a Ucrânia, pelas oitavas-de-final da Copa, como titular. O jogador vai ocupar o lugar de Philippe Senderos, que sofreu uma lesão no ombro direito e precisará de duas semanas para se recuperar. O outro candidato do técnico Koebi Kuhn para o lugar de Senderos seria o zagueiro Patrick Müller, mas o atleta vai ficar no banco de reservas. Em contrapartida, o atacante Daniel Gygax, que não disputou o último jogo da primeira fase contra a Coréia do Sul, melhorou de uma contusão muscular e estará disponível para o duelo contra a Ucrânia. O médico da Suíça, Rudolf Röder, explicou que Senderos passou por uma ressonância magnética, mas não precisará de uma intervenção cirúrgica. "Agora, ele está imobilizado e tomando analgésicos para conter a dor. Por sorte, ele não vai operar", explicou. Senderos marcou o primeiro gol da vitória suíça sobre a Coréia por 2 a 0, resultado que garantiu a primeira posição do Grupo G. A partida entre Suíça e Ucrânia pelas oitavas-de-final da Copa acontecerá nesta segunda-feira.