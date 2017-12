?Do contra?, Lopes elogia o árbitro O técnico Antônio Lopes assumiu neste domingo o papel de "soldado de pé trocado". "Acho que Márcio Resende (o juiz do jogo) foi bem. O Tinga mereceu ser expulso e não foi pênalti. O Corinthians é que está sendo prejudicado nos último jogos, assim como ocorreu na derrota para o São Caetano." Lopes, talvez, estivesse querendo melhorar a moral do time. O clima no vestiário do Corinthians era constrangedor. Os jogadores pareciam envergonhados pela "ajuda" de Márcio Resende, que não marcou pênalti de Fábio Costa em Tinga, aos 28 minutos do segundo tempo. "Eu estava longe, mas acho que não foi pênalti", disse o zagueiro Betão. O vice-presidente de Futebol, Andrés Sanchez, também não conseguia esconder o desconforto. "Eu não vi pênalti no lance. Mas os juízes erram contra todos os times. O Inter mesmo foi beneficiado na quarta-feira quando marcou o gol da vitória sobre o Brasiliense em impedimento. E ninguém fala nada." Sanchez fez questão de isentar o Corinthians de culpa nos acontecimentos. "Nós não temos nada com isso. Fomos prejudicados várias vezes no campeonato e não reclamamos." Além de se esquivarem sobre o polêmico lance da partida - o goleiro Fábio Costa, com cara de poucos amigos, não falou com a imprensa.- os jogadores do Corinthians mostraram otimismo para as duas últimas rodadas do Brasileiro. O time do Parque São Jorge enfrenta a Ponte Preta, domingo, no Morumbi, e dia 4, na última rodada, fecha sua participação no Brasileiro diante do Goiás, no Serra Dourada. "Contra a Ponte vamos ter mais espaço para jogar", festejou Gustavo Nery, que também aposta em um público maior no próximo domingo. "Os torcedores vão nos incentivar ainda mais pois uma vitória vai nos deixar numa posição bastante privilegiada." Outro que aponta vantagens para o Corinthians ao jogar no campo do São Paulo é o meia Carlos Alberto. "Teremos um campo grande, que impede o adversário de se fechar em seu campo. Só vai depender de nós. Chegou a hora de buscar a vitória decisiva." Contra a Ponte Preta, o Corinthians deverá ter um apoio em dobro do que recebeu neste domingo no Pacaembu. Diante do Inter foram 35 mil torcedores e no próximo domingo deverão ser 63 mil. Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira. Para o jogo contra a Ponte, Antônio Lopes poderá escalar Wendel, que cumpriu suspensão. Com isso, Bruno Octávio voltaria ao banco. Nas demais posições, Lopes deverá repetir a mesma formação deste domingo.