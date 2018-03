Do ímpeto juvenil nasceu o Fluminense O ímpeto de um jovem de 22 anos, Oscar Cox, foi o responsável pelo surgimento de um dos maiores clubes do futebol brasileiro, o Fluminense. Em 21 de julho de 1902, acompanhados por amigos, e influenciado pelo conhecimento do esporte adquirido na Suíça, onde estudou no Colégio La Ville, em Lousanne, ele fundou o clube conhecido por sua vanguarda, formado pela "nova" elite da época: industriais e profissionais liberais. Com o Fluminense, o futebol se difundiu no Rio, que até então tinha, por esporte, somente o Remo e o Turfe. E, já na estréia, a equipe goleou o Rio Football Club, por 8 a 0, em 19 de outubro de 1902. Envolto pelas inspirações européias, a Assembléia de Conselheiros do clube decidiu que a camisa seria nas cores cinza e branco em listras horizontais. Mas, com a falta de tecido nessas tonalidades na Europa, local onde eram produzidos os uniformes, surgiu a tradicional camisa tricolor, em bordô, branco e verde, depois de uma sugestão de Cox e Mário Rocha, que a enviaram por carta, do Velho Continente, para a aprovação do Conselho. Em 1905 surge a Liga de Futebol do Rio de Janeiro e, com ela, o Campeonato Carioca. Logo na primeira edição da competição, o Flumiense conquista o título (triunfo que iria ser perpetuado até 1908, com o tetracampeonato). Desta época teve início a série de vitórias tricolor no cenário esportivo. Os tricampeonatos nos Estaduais de 1917/18/19 e 1983/84/85, os Torneios Rio-São Paulo de 1957 e 1960, e o Campeonato Brasileiro de 1984 são conquistas inesquecíveis na história do clube. A principal, talvez, seja a Taça Olímpica outorgada ao Fluminense em 1949, pelo Comitê Olímpico Internacional. Fla x Flu - Em todas essa vitórias esteve presente a rivalidade com o Flamengo, que foi formado por dissidentes do Tricolor. O primeiro Fla-Flu da história foi realizado em 1912 e o favoritismo era todo do Rubro-Negro, que tinha em sua equipe quase todo o elenco que deu ao Fluminense o título invicto do Campeonato Estadual de 1911. Ao final, o placar por 3 a 2 para o Tricolor deu início a uma das maiores disputas do futebol mundial. O gol de barriga marcado pelo atacante Renato Gaúcho, aos 43 minutos do segundo tempo, na vitória por 4 a 3, que tirou o título do Estadual do Flamengo, em 1995, no ano de seu centenário, é uma das histórias curiosas que cercam esta rivalidade. Humilhação - Mas, até hoje, o Fluminense não se esquece da humilhação que sofreu ao cair para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, em 1998. No ano seguinte, disputou a terceira divisão e foi campeão. Em 2000, o Tricolor foi convidado a participar da divisão elite do Nacional, o que iniciou uma nova fase no clube.