Documentário contará vida de Sócrates A carreira e a vida do ex-jogador Sócrates serão temas do documentário Sócrates Brasileiro, nome inicial do projeto que está em fase de produção em Ribeirão Preto. O filme, de aproximadamente 80 minutos, será em película de 35mm e está orçado em cerca de R$ 3 milhões. Os diretores são Fernando José da Silva, ou simplesmente Fernando Kaxassa, que é amigo pessoal de Sócrates, e Reinaldo Volpato. O ponto de partida do documentário será neste sábado, data em que Sócrates comemora 51 anos, e a intenção é terminar o projeto antes da Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. "É um filme otimista", diz Fernando Kaxassa. "Vamos mostrar que ele representou o sonho de uma geração e o fez bem." Sócrates prefere que o diretor do documentário fale sobre o projeto. "Isso é invenção dele, ele é que tem que falar", brinca o ex-jogador, que brilhou no Corinthians e na seleção brasileira. "Só estou sendo explorado." Fernando Kaxassa revela que já está negociando as imagens de arquivos com as emissoras de televisão do País e do exterior e que a transposição de tudo para película é que tornará o filme caro, além das viagens programadas para coleta de depoimentos de amigos do ex-jogador. Por isso, está buscando recursos nas Leis Rouanet e do Audiovisual. Um estúdio será montado em Ribeirão Preto para gravar os depoimentos de Sócrates, mas serão ouvidas pessoas por todo o País. Corintiano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será uma delas. Outra é o ministro Antônio Palocci, que nomeou Sócrates como secretário de Esportes quando era prefeito de Ribeirão Preto. Além deles, os músicos Toquinho e Chico Buarque devem participar do projeto. A idéia, inclusive, é organizar em abril um torneio de futebol em Ribeirão Preto, reunindo o Politeama (time de Chico Buarque), Namorados da Noite (de Toquinho), Expresso Cauim (de Sócrates) e o Time do Planalto (Palocci e Lula estariam montando a equipe).