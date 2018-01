Documentário exalta futebol brasileiro A Nike prepara o lançamento do filme Ginga, um documentário que conta a história de vida de seis personagens do futebol brasileiro, entre eles do atacante Robinho e do jogador Falcão, do futsal. O filme reverencia sobretudo os dribles e as principais jogadas ofensivas de Robinho. O atacante é sem dúvida a grande atração, sobretudo no momento que vive no Real Madrid. Há também imagens de partidas de futebol no seu tempo de criança, gravadas e cedidas por um ex-professor. Mas para colocar o filme no mercado, além de comunicar seus parceiros do trabalho, a Nike e a produtora O2 anda solicitando permissão para um segundo grupo de atletas, aqueles que aparecem nas imagens sofrendo os dribles. E não está fácil convencer os marcadores de ceder suas imagens, as vezes em lances bisonhos, para o projeto. A Nike já começou um trabalho lento nesse sentido, em que a remuneração segue sendo seu principal argumento. A produtora ainda estuda a possibilidade de lançar o filme em salas de cinema ou se fará somente a venda em DVD. Um dos jogadores procurados pela empresa norte-americana é o volante Rogério, ex-Palmeiras e Corinthians e hoje no Sporting, de Portugal. O atleta ainda não autorizou a utilização de sua imagem na jogada que eternizou Robinho e suas pedaladas. Foi na decisão do Brasileiro de 2002, quando o jovem atacante santista partiu para cima de Rogério com oito pedaladas até ser derrubado na área. Pênalti que o Santos converteu para depois ser campeão nacional. A jogada correu o mundo e virou cartão de apresentação de Robinho. Rogério sempre tratou do assunto com muita sobriedade, sem nunca ter perdido seu prestígio. Mas agora está em dúvida em ceder a imagem. A Nike pretende recompesá-lo de alguma forma. Mas não pretende soltar o filme sem sua autorização prévia. As partes ainda estão em negociação. O filme, diga-se, não explorará apenas a imagem de Robinho sobre Rogério. Irá mostrá-la, claro, mas também há outros lances selecionados e tão bonitos quanto esse. O mesmo aconrece com os outros cinco personagens. Ainda ainda um encontro entre Falcão e Robinho, em que a dupla faz miséria com a bola nos pés.