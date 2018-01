Documentário lembra carreira de Zico Os saudosos amantes do futebol arte, com grandes jogadas e belos gols poderão conferir nos cinemas, a partir de julho deste ano, após a Copa do Mundo, um "docudrama" (uma mistura de documentário e drama) sobre a vida de Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. Nesta terça-feira, no Polo Cine Vídeo, na Barra da Tijuca, zona oeste, o ex-jogador gravou depoimentos para o filme, falando das suas experiências no esporte. No documentário, poderão ser vistos as grandes jogadas e os belos gols de Zico no Flamengo, onde iniciou sua carreira, no Udinese (Itália), no Kashima Antlers (Japão) e na seleção brasileira. Além do futebol, o filme apresentará atores que encenarão a história do ex-jogador e a sua luta para vencer todos os desafios impostos pela vida. Com direção de Elizeu Ewald, o filme apresentará depoimentos de personalidades que o acompanharam ao longo da carreira, como o ex-radialista Celso Garcia, que foi quem levou o "Galinho" à Gávea. Zico estará no documentário apenas em imagens de arquivo, mostrando os mais belos lances de sua vitoriosa carreira, e em depoimentos exclusivos.