Documentário resgata carreira de Telê O técnico Telê Santana completará neste sábado 72 anos. A comemoração só não será total pela falta de um presente: o documentário Fio de Esperança, que trata de sua carreira como jogador e treinador. Há dois anos, a produção está praticamente parada, à espera de patrocínio. "Temos diversas entrevistas já gravadas, especialmente na reunião familiar que marcou a festa de 70 anos do Telê, em 2001", conta o jornalista e escritor André Ribeiro, que, por deter amplo conhecimento sobre a história do ex-jogador, atua como entrevistador. Leia mais no Estadão