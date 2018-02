Documento chega e Corinthians libera Carlos Alberto ao Flu A novela entre Corinthians, o Fluminense e o meia Carlos Alberto parece ter chegado ao fim. Na manhã desta quinta-feira, um documento assinado por representantes da MSI e da Global Sports chegou de Londres, na Inglaterra, com a liberação do atleta para o clube carioca. Nesta tarde, a negociação será sacramentada com a assinatura do atestado liberatório por parte do presidente do Corinthians, Alberto Dualib. As informações foram passadas pelo empresário Renato Duprat, representante do clube paulista e da MSI no Brasil. "Está tudo certo. O documento de liberação veio de Londres e agora só falta o Dualib assinar nesta tarde. A negociação foi arrastada porque os trâmites legais envolveram os dois clubes, a MSI e a Global", afirmou, em entrevista ao programa Redação SporTV. O empresário confirmou ainda o valor de 700 mil reais pelo empréstimo de Carlos Alberto por um ano. "O Fluminense arcará com o seguro do jogador e se ele for negociado no meio deste ano, o clube carioca receberá uma quantia (cerca de 500 mil reais) como forma de indenização", contou. Com a liberação, o meia deverá ser apresentado oficialmente ainda nesta quinta em Teresópolis (região serrana do Rio de Janeiro), onde o elenco tricolor realiza a pré-temporada. Sobre a situação do atacante Nilmar, Duprat disse que todos os envolvidos seguem esperando uma decisão da Fifa. "Estamos esperando o que a entidade vai decidir. Mas tenho me reunido todos os dias com o (Orlando) da Hora (empresário), com o Bruno Tannuri (advogado do jogador) e com o (Heraldo) Panhoca (advogado do Corinthians) para discutir a situação. Estamos negociando a dívida de 3,5 milhões de reais do clube com o Nilmar", comentou.