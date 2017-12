Documento de atleticano chega ao STJD O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) recebeu na noite desta terça-feira da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) cópia dos documentos do atacante Dênis Marques, do Atlético-PR, para verificar se existe alguma irregularidade na inscrição do atleta no Campeonato Brasileiro. Uma denúncia de um torcedor paulista chegou ao tribunal com informações de que Dênis teria um contrato em vigor com um clube árabe, para o qual atuava antes de se transferir para o Atlético-PR, e que, portanto, estaria atuando de forma irregular no Brasil. A presidência do STJD não abriu nenhum processo para apurar o caso. Só formalizará ou não a denúncia nesta quarta-feira, após análise da documentação. Na semana passada, a diretoria da CBF informou à Agência Estado que Dênis Marques estava em condições legais para jogar pelo Atlético-PR, sem nenhuma pendência com o Departamento de Registro da entidade. Na eventualidade de ser indiciado e, depois, punido por causa da escalação de Dênis Marques, o clube paranaense poderia perder 60 pontos - 6 por partida disputada pelo atacante no Brasileiro. O Atlético-PR passaria então de líder da competição à lanterninha e estaria rebaixado à Segunda Divisão.