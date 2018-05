Documentos da partida aumentam os riscos de exclusão da Lusa

SÃO PAULO - A possibilidade de o STJD pedir a exclusão da Portuguesa da Série B por causa do abandono de campo contra o Joinville ganhou força ontem com a apresentação do relatório do delegado da partida, Laudir Zermiani, e da súmula do árbitro Marcos André Gomes da Penha.

Na opinião do procurador-geral do STJD Paulo Schmitt, que deve apresentar a denúncia contra a Lusa quinta-feira – hoje é feriado no Rio de Janeiro –, o clube paulista simulou o recebimento de uma intimação por um oficial de justiça para sair da Arena Joinville. "Não houve intimação. Parece ter havido simulação sobre o cumprimento de decisão judicial. Isso será argumentado na denúncia", diz.

A avaliação de Schmitt está baseada no seguinte trecho do relatório do delegado da partida: "...importante a ressalva que, em momento algum, recebi quaisquer documentos oficiais judiciais, tampouco determinei quaisquer atitudes ao árbitro da partida ou aos dirigentes das equipes."

Nesse caso, a Portuguesa estaria infringindo o artigo 69 do Código Disciplinar da Fifa que prevê, como pena máxima, a exclusão do torneio. A Portuguesa alega que se retirou de campo aos 17 minutos do primeiro tempo porque seu presidente foi intimado a obedecer uma liminar, concedida ao torcedor Renato Azevedo, que garantia a Lusa na elite. "Eles estão contradizendo as imagens de tevê", diz o advogado da Portuguesa, José Luiz Ferreira de Almeida. A liminar favorável à Lusa foi cassada no sábado à noite e, segundo a CBF, não tinha validade por causa da decisão do STJ de concentrar as ações do caso na Justiça do Rio de Janeiro.

Na súmula do jogo, o árbitro Marcos André Gomes da Penha também não relatou a existência de uma liminar para a Lusa. Apontou apenas abandono de campo – não poderia assinalar W.O., que é caracterizado pelo não comparecimento, atraso ou falta de equipamento. Curiosamente, de todas as súmulas da Série B no site da CBF só a deste jogo não está no seu modelo online e sim manuscrita.