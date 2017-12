Dodô ainda não pensa na seleção O atacante Dodô, do Botafogo, se esquivou nesta quinta-feira de comentar sobre seleção brasileira. O jogador, que já marcou 16 gols em 13 partidas este ano, assegurou que seu principal objetivo é o de fazer com que a equipe chegue à próxima fase do Torneio Rio-São Paulo. "Deixo para a imprensa e os torcedores falarem sobre minha chance na seleção. Quero é ajudar o Botafogo", disse Dodô. O jogador lembrou que a boa fase se justifica porque teve a oportunidade de realizar uma "boa" pré-temporada. "Quando cheguei no segundo semestre do ano passado estava há quase três meses sem atuar."