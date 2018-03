Dodô ainda não renovou com Botafogo O Botafogo realizou nesta quarta-feira um jogo-treino contra a Portuguesa, da Ilha do Governador. No primeiro tempo, o Alvinegro atuou com os titulares e empatou por 1 a 1, com gol do atacante Dodô. O goleiro Carlos Germano falhou no gol do adversário, mas defendeu um pênalti. No segundo tempo, o Alvinegro atuou com os reservas e venceu por 1 a 0, com gol do meia Zada. Essa foi a primeira oportunidade do técnico Arthur Bernardes observar os jogadores que tem a sua disposição. O Botafogo deve realizar outros amistosos até a estréia no Campeonato Brasileiro, mas por enquanto não contará com a presença do artilheiro Dodô. O jogador ainda não renovou contrato e somente atuou na partida contra a Portuguesa porque era um jogo-treino.