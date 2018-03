Dodô assume missão de fazer gols O atacante Dodô já se considera titular no Santos para o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista, domingo, no Morumbi, contra o Corinthians, e assume a responsabilidade de fazer gols. Artilheiro da equipe com 10 gols, ele acha que a classificação para a final pode sair dos seus pés. "Estou consciente de que sou o referencial de gol do Santos, principalmente depois de ter marcado três vezes contra o Mogi Mirim." A vitória por 5 a 1 na partida disputada sábado deu ao Santos a vantagem do empate nas duas partidas da semifinal. Dodô acredita que a necessidade do adversário de reverter essa vantagem pode melhorar suas chances de marcar. "O Corinthians é um time muito equilibrado e tem uma boa defesa, mas se eles vierem para cima da gente, podem surgir chances de fazer o gol", avaliou. Para o atacante, seria um presente de aniversário. Dodô completou 27 anos hoje e foi alvo de cumprimentos e brincadeiras dos colegas no hotel onde a equipe está concentrada, em Sorocaba. Chamado de "velhinho", garantiu que está mais em forma que muitos dos garotos do time. "Estou 100%", disse. Dodô recusou um convite para passear a cavalo com os colegas da equipe e preferiu ficar no apartamento, hoje de manhã. Ele deu a entender que não queria correr o risco de um eventual acidente extra-campo que viesse a comprometer sua escalação. O atacante disse que não está preocupado em disputar a artilharia do campeonato - Washington, da Ponte Preta, tem 14 gols. "Nesse momento quero só ajudar o Santos a vencer o Corinthians e ir para a final." Ele, que já foi campeão paulista pelo São Paulo, em 1998, espera consolidar sua condição de ídolo da torcida santista. Dodô já é o sétimo maior artilheiro da equipe depois da era Pelé, com 60 gols marcados. Ele ultrapassou a marca do artilheiro Paulinho McLaren, embora esteja ainda distante de outros grandes ídolos santistas, como Serginho Chulapa e João Paulo, ambos com 104 gols. "Eles jogaram muito mais tempo que eu", justificou . "Espero fazer muitos gols, ainda, nos anos que tenho pela frente." Durante o campeonato, o atacante teve uma seqüência de más atuações e, ao ser sacado do time pelo técnico Geninho, manifestou descontentamento com a reserva. Isso já faz parte do passado, segundo ele. "Hoje eu me sinto mais preparado para enfrentar as cobranças tanto do técnico quanto da torcida." A melhor resposta será uma boa atuação e a classificação para a final. Dodô acha que, passando pelo Corinthians, o Santos estará ainda mais forte para decidir o título. "É o que a torcida espera de um grande time como o nosso."