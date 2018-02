Dodô confirma que está próximo de acerto com o Fluminense

O atacante Dodô já confirmou que tem tudo praticamente acertado com o Tricolor, mas ainda não assinou o contrato para a temporada de 2008 por dois motivos: ainda precisa rescindir o compromisso com o Botafogo e foi contactado por um representante do Corinthians. Ele quer ouvir a proposta paulista antes de definir seu futuro. "A tendência é que eu continue no futebol carioca. Mas ainda não posso assinar com ninguém, pois a minha rescisão contratual com o Botafogo não foi feita. Também fui sondado pelo Corinthians, mas não recebi nenhuma proposta oficial", disse Dodô. O atacante dos belos gols disse ainda que o fato de o Fluminense disputar a Taça Libertadores e o clube paulista ter sido rebaixado não tem influência na decisão. Quem também torce para o Fluminense resolver o problema do ataque é o meia Cícero, contratado ao Figueirense com status de goleador, o volante jogou em todas as posições do meio-campo, de lateral e até de atacante. "Fico feliz por ser útil para o time e não vejo problema em ajudar atuando em outras posições", comentou Cícero, que terminou a temporada como terceiro artilheiro do time, com 12 gols, atrás apenas de Thiago Neves com 14 e Alex Dias com 13. "Mas acredito que posso render mais para o time jogando como segundo volante. Espero ter mais chances no ano que vem atuando desta maneira.