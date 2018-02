Dodô corre para entrar em forma e estrear no Carioca Preparar o atacante Dodô para a estréia do Botafogo no Campeonato Carioca, na quarta-feira, contra o Madureira passou a ser o principal objetivo do Botafogo. O jogador, que estava no Al Ain, do Catar, se apresentou na terça-feira e tem realizado apenas treinos físicos para se condicionar. Dodô tem dado voltas no campo e se exercitado na sala de musculação. Nesta sexta-feira o jogador começará a fazer testes de resistência e velocidade para saber como está sua real condição física. ?Acredito que a partir de segunda-feira vai dar para saber melhor se terei condições de jogar pelo menos 45 minutos?, afirmou Dodô. ?Estou abaixo dos meus companheiros. De zero a dez, minha nota é cinco.? Para tentar se condicionar o mais rápido possível, Dodô não terá folga neste final de semana. Enquanto os jogadores descansarão no domingo, ele estará treinando em General Severiano. A notícia ruim no Botafogo nesta quinta foi a contusão do meia Thiago Marin. O jogador torceu o tornozelo esquerdo e a previsão é a de que fique em recuperação por um mês e meio.