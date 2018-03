Dodô desperdiça pênalti e Flu perde para o Sport

O Sport derrotou o Fluminense neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, por 2 a 1 em jogo marcado pelos passes errados. O herói da partida foi o goleiro pernambucano, Magrão, que defendeu um pênalti de Dodô no final do jogo e garantiu a vitória para o time da casa. Veja também: Classificação Calendário / Resultados De olho nos jogos do meio de semana, quando terão compromissos pela Copa do Brasil e Libertadores da América, as duas equipes entraram em campo com times mistos. O Sport enfrenta o Vasco pelas semifinais da Copa do Brasil enquanto o Fluminense terá pela frente o Boca Juniors, pela Libertadores. Coube ao Sport a iniciativa do jogo, com o primeiro chute a gol. Passados os minutos iniciais do jogo, o Fluminense começou a chegar com mais perigo, chegando perto de abrir o placar com Romeu, aos 15 minutos, cabeceando certeiro após cruzamento na área. Magrão se esticou e fez boa defesa, salvando o Sport. Trocando passes no meio de campo, a equipe carioca procurou valorizar a posse de bola, mas num contra-ataque rápido, o Sport chegou com velocidade obrigando o lateral Carlinhos a fazer falta na meia-lua. Júnior Maranhão cobrou e abriu o placar, marcando o primeiro gol do time pernambucano no Campeonato Brasileiro. O jogo continuou morno, com as duas equipes abusando dos erros. O segundo gol só saiu aos 36 minutos do segundo tempo, com Leandro Machado, que acabara de entrar no lugar de Roger. O lance gerou protestos dos jogadores do Fluminense, que reclamaram de impedimento do atacante rubro-negro. Quando os quase 20 mil torcedores rubro-negros já comemorava a vitória, o zagueiro Gabriel entrou de carrinho e foi o expulso. Dodô cobrou a falta, aos 43 minutos, no canto, longe do alcance de Magrão, e diminuiu a vantagem do time pernambucano. Os minutos finais do segundo tempo, que teve três minutos de acréscimo, foi marcado por grande pressão do Fluminense, com um jogador a mais em campo. Aos 45 minutos, Leonardo foi derrubado na área por César e o juiz Leandro Vuaden marcou pênalti. Dodô se encarregou da cobrança, chutando rasteiro no canto. O goleiro Magrão pulou no canto certo e defendeu, se tornando o herói do jogo. SPORT 2 x 1 FLUMINENSE Sport: Magrão, Luisinho Netto (Diogo), César, Gabriel, Fábio Gomes, Daniel Paulista, Éverton, Júnior Maranhão (Peter), Luciano Henrique, Carlinhos Bala e Roger (Leandro Machado). Técnico: Nelsinho Batista Fluminense: Fernando Henrique, Carlinhos, Anderson, Roger, Dieguinho, Fabinho(Leonardo), Romeu, Maurício, Arouca (Alan), David (Mário Sérgio) e Dodô. Técnico: Vinícius Eutrópio. Gols: Júnior Maranhão, aos 23 minutos do primeiro tempo; Leandro Machado, aos 36; Dodô, aos 43 minutos do segundo tempo Árbitro: Leandro Vuaden (RS) Cartões Vermelhos: Gabriel (Sport) Cartões Amarelos: César, Luisinho Netto, Éverton, Róger, Fábio Gomes e Romeu (Sport); Anderson, Carlinhos (Fluminense) Local: Ilha do Retiro, Recife Público: 19.933 total Renda: não disponível