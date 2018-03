Dodô despista sobre escalação do Santos e admite ansiedade para estrear na Vila

Já classificado às quartas de final do Campeonato Paulista, o Santos encerra sua participação na primeira fase do Estadual neste domingo, diante do São Bento, na Vila Belmiro. A partida antecede o importante duelo de quinta-feira que vem com o Nacional-URU, também em casa, pela Libertadores, o que pode fazer com que o time entre em campo com os reservas neste fim de semana.

Projetando maior integração com a base, Santos demite seis do departamento médico

"Não tenho informação (sobre a possibilidade de jogadores serem poupados). Fizemos um treinamento hoje. Essa pergunta tem de ser feita para o Jair. Ele que vê quem está mais cansado ou não", declarou o lateral-esquerdo Dodô em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Mesmo sem saber ainda se atuará no fim de semana, Dodô se mostrou pronto para ajudar o técnico Jair Ventura e o Santos. Ele estreou com a camisa do clube na última quarta, diante do Novorizontino, e não escondeu a ansiedade por fazer sua primeira partida na Vila Belmiro.

"Estou pensando muito nesse jogo de domingo. Quero muito jogar e estrear na Vila. É um sonho que quero realizar. Quero convencer o Jair a me levar para o jogo de quinta-feira", disse, também mirando o duelo diante do Nacional.

Dodô encarou um gramado encharcado no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi na estreia. Por isso, prevê melhores atuações em suas próximas partidas pelo Santos. "A base do primeiro jogo foi a entrega, a parte atlética foi muito exigida. Foi um esforço muito grande. Tenho uma parte ofensiva boa, a característica muito boa."