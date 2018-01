Dodô deve ter contrato rescindido O atacante Dodô voltou a faltar no treinamento desta quarta-feira e dificilmente permanecerá no Palestra Itália. Depois de ter ficado irritado com a decisão do técnico Jair Picerni de colocá-lo na reserva, na terça-feira pela manhã, o jogador não apareceu à tarde na Academia de Futebol para nova sessão de atividades. Era esperado hoje para participar do treino com os jogadores que não viajaram a Campinas e, novamente, não deu sinal de vida, como um gazeteiro - pessoa que falta ao trabalho. O presidente Mustafá Contursi ficou irritadíssimo com a atitude do atacante e pretende rescindir seu contrato. Vai estudar as possibilidades de encerrar seu vínculo sem precisar pagar multa. Como Dodô também está insatisfeito no clube, a diretoria acredita que não terá dificuldade para chegar a um acordo. O atacante anda irritado com as insistentes críticas da torcida e prefere mudar de ares. O Palmeiras também tem um bom número de atacantes e a saída de Dodô não prejudicaria tanto os planos da comissão técnica. Além de Muñoz e Leandro, que vão enfrentar a Ponte Preta nesta quinta-feira (o jogo foi adiado), às 20h30, no Estádio Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Paulista, Picerni tem ainda, para o ataque, Vágner e Edmílson, recém-promovidos dos juniores, Carlos Castro, contratado do Necaxa, do México e Thiago Gentil. Sem Dodô, o Palmeiras se livraria de uma considerável despesa por mês. O salário de Dodô é um dos mais altos do elenco, cerca de R$ 80 mil. "O Jair passou o caso para mim e eu o repassei para o Mustafá. A decisão está com o presidente", contou Sebastião Lapola, diretor de Futebol. Mustafá confessou a conselheiros próximos que não quer mais o atacante no clube. O empresário do jogador, Juan Figer, não havia recebido, até o início da noite desta quarta-feira, nenhum comunicado por parte da diretoria palmeirense. Treino à noite - O Palmeiras foi pego de surpresa com o adiamento do jogo contra a Ponte Preta desta quarta-feira para quinta-feira, embora Lapola tenha considerado normal a decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF). "Choveu demais em Campinas." A comissão técnica e os jogadores receberam a notícia no fim da tarde desta quarta-feira e Picerni pediu à diretoria que encontrasse um campo para que o time treinasse. Por volta das 20 horas, a equipe treinou no Centro de Treinamento de Careca, ex-atacante de Guarani, São Paulo, Napoli e seleção brasileira. O Palmeiras terá três caras novas diante da Ponte Preta. Além de Leandro, que entra no lugar de Dodô, o meia Adãozinho e o lateral-direito Pedro iniciam o jogo. Com isso, Neném e Zinho vão para o banco de reservas. Embora aborrecido, Zinho afirmou que vai recuperar a posição de titular ainda neste Campeonato Paulista. Segundo Picerni, uma vitória colocará o Palmeiras bem perto da classificação para a segunda fase da competição. No domingo, o time recebe o União Barbarense, no Palestra Itália. Na Ponte Preta, o técnico Abel Braga vai promover cinco alterações em relação à equipe que perdeu para o Ituano por 2 a 1.