Dodô e Abel conhecem bem o Paraná O atacante Dodô e o técnico do Botafogo, Abel Braga, são os dois trunfos para a partida de quinta-feira, contra o Paraná Clube, pela Copa do Brasil. Ambos já tiveram passagens pelo futebol paranaense e dizem conhecer o estilo de atuar do adversário. Abel trabalhou no próprio Paraná Clube, no período entre outubro de 1999 a fevereiro de 2000 e foi bicampeão Estadual: em 1998, pelo Atlético-PR, e em 1999, pelo Coritiba. O treinador disse conhecer muitos jogadores que atuam no futebol do Sul. "Promovi para o profissional vários jogadores que atuam hoje no Paraná", disse Abel. Já o atacante Dodô atuou pelo Paraná Clube, no primeiro semestre de 1996. O jogador só ficou seis meses na equipe paranaense, mas disse que aprendeu muito sobre o futebol do Sul. "Eu era muito jovem quando fui para lá, mas foi uma ótima experiência", afirmou o atleta.