Dodô e Caio devem deixar o Santos Depois de ser eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista, ao perder por 2 a 1 para o Corinthians, neste domingo, a única competição oficial que o Santos tem para o segundo semestre é o Campeonato Brasileiro, que vai começar no dia 1º de agosto . Até lá, boa parte do elenco deixará a Vila Belmiro. Os primeiros serão Dodô, que terá passe livre no encerramento do seu contrato, no final de junho. Outro que está livre para se transferir é Caio, que perdoou cerca de R$ 2 milhões que tinha para receber de salários e direito de imagem atrasados para se tornar dono do passe no próximo mês. Rincón, responsável pela reação do time no Campeonato Paulista deve mesmo ir para o Morumbi. De certo mesmo é que no Santos ele não joga mais. Porém, antes de sair, o colombiano que receber uma dívida que já teria atingido quase R$ 4 milhões. O presidente do clube, Marcelo Teixeira insiste em informar que fez um acordo com Rincón, segundo o qual ele desistiu de receber os atrasados e a jogar com salários reduzidos durantes três meses em troca da liberação do restante do conttrato, que vai até fevereiro do próximo ano.