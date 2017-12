Dodô é dispensado do Oita Trinita O atacante brasileiro Dodô, que já passou por várias equipes brasileiras, entre elas São Paulo, Santos e Botafogo, foi dispensado nesta quarta-feira pelo clube japonês Oita Trinita, que atualmente ocupa a 16.ª colocação na Primeira Divisão do Campeonato Japonês. O jogador marcou apenas três gols em 15 partidas pelo Oita, numa campanha que vem sendo considerada ruim pela diretoria da equipe japonesa, que fez 18 pontos em 18 jogos disputados. Dodô está atuando no futebol da Ásia há três anos, desde que deixou o Botafogo. Antes de atuar no Oita Trinita, ele teve uma boa passagem pelo futebol sul-coreano. O Oita anunciou ainda nesta quarta a contratação de outro brasileiro. O volante Edmílson, de 29 anos, que estava no Londrina.