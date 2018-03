Dodô e Rincón brigam durante treino Bem que a comissão técnica do Santos tentou ao longo da semana afastar o grupo de jogadores da pressão que recai sobre o time em momentos de decisão. Mas uma discussão acalorada entre o volante Rincón e o atacante Dodô durante o coletivo de hoje à tarde deixou claro que o aspecto emocional dos santistas está sendo influenciado pela briga por uma vaga nas finais do Campeonato Paulista. Tudo começou em uma disputa de bola. Rincón achou que Dodô não havia se esforçado como deveria e passou a chamar a atenção do companheiro. Bastou a réplica do atacante para que a discussão se tornasse mais intensa e o vocabulário menos nobre. A movimentação com bola foi suspensa por alguns instantes até que os ânimos fossem tranqüilizados. Na saída, já mais calmos, os dois jogadores procuraram contemporizar o fato. "Isso nada mais foi do que a manifestação minha e dele da vontade que temos de ganhar o jogo", afirmou Rincón. "Foi uma situação que acontece sempre. Coisa normal de treinamentos", disse Dodô. Já o técnico Geninho não aprovou a atitude dos atletas, mas fez questão de ressaltar o lado positivo que o episódio possa ter. "Acho bom quando não se passa dos limites", observou. Mistério - Geninho deu as primeiras pistas sobre o mistério em torno do substituto de Deivid no ataque, caso ele não consiga se recuperar a tempo para a partida. Caio treinou entre os titulares e deve ocupar a vaga. "Se eu optar pela formação mais ofensiva, ele (Caio) deve entrar", afirmou o treinador. A outra alternativa foi montar um esquema mais recuado, com três zagueiros e Dodô isolado no ataque. "Esse jeito de jogar é mais seguro", explicou Geninho. "É o sistema que usávamos no início do ano, durante a melhor fase do Santos." A equipe deixou Jarinu depois do jantar e seguiu para a capital, onde fica concentrada até domingo. Se a chuva der uma trégua, deve acontecer um recreativo amanhã de manhã, no Morumbi.