Dodô enaltece Botafogo, mas promete honrar o Vasco

"Tive momentos maravilhosos no Botafogo e ninguém pode apagar isso. Mas agora estou jogando no Vasco e quero viver grandes momentos aqui também", afirmou o atacante, que fez rápida avaliação sobre seu desempenho no início do Campeonato Carioca. "Não fui tão bem contra o Tigres, melhorei contra o América e contra o Botafogo quero atuar ainda melhor. Quero ser um jogador importante aqui dentro".

Dodô fez ainda questão de elogiar a torcida vascaína e agradeceu ao apoio que tem recebido. "A torcida do Vasco tem me apoiado e eu não esperava todo este carinho. Tenho certeza que o clássico será um grande jogo e conto com a torcida vibrante do Vasco para juntos conseguirmos a vitória", completou.