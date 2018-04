Dodô escorrega em pênalti e Atlético-MG perde da Caldense

O Atlético-MG conheceu, nesta quinta-feira, a sua segunda derrota no Campeonato Mineiro. Jogando com seu time titular, a equipe do técnico Levir Culpi perdeu da Caldense por 1 a 0, em Poços de Caldas. O meia Dodô, promovido das categorias de base, perdeu um pênalti depois de escorregar na cobrança.

O lance aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo. Dodô cobrou falta na área e Edcarlos foi puxado. Na batida do pênalti, Dodô escorregou, caiu no chão, e mandou muito por cima do gol. O garoto pediu a Luan para cobrar.

Na volta do intervalo, Levir trocou Cesinha e Dodô por Danilo Pires e Maicosuel. Mesmo assim, a Caldense seguiu perigosa e chegou ao gol da vitória. Aos 33 minutos, em contra-ataque de cinco toques na bola, Rafael Estevam tocou e Cristiano, que havia acabado de entrar, chutou cruzado, sem chances para Victor.

Com a vitória, a Caldense assumiu a vice-liderança do Mineiro, com 17 pontos, atrás apenas do Cruzeiro e pelo saldo de gols. O time de Poços de Caldas fica à frente do América-MG (15) e Atlético-MG (13).