Dodô espera acordo com europeus O atacante Dodô viajou nesta terça à São Paulo e aguarda uma proposta de algum clube do exterior. O jogador não renovou contrato com o Botafogo e espera se transferir para a Europa. Caso essa transação não se concretize, ele pode negociar com outros clubes brasileiros. Em relação ao Botafogo, Dodô espera receber os salários atrasados. Caso o pagamento seja efetuado e a transferência para a Europa não se concretize, o jogador fica no Alvinegro. Os jogadores do Botafogo se reuniram nesta terça após o treino da manhã e comunicaram a diretoria do clube que não participariam do treinamento da tarde. Os atletas reclamam dos salários atrasados, sendo que alguns deles não recebem há cinco meses.