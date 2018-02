Dodô espera definir seu futuro nos próximos dias

O atacante Dodô, de férias em São Paulo, disse que tem sido sondado por vários clubes, mas que não definiu qual será o seu destino em 2008. Uma coisa é certa: não joga no Botafogo. Ele disse desconhecer suposto interesse do Flamengo em contratá-lo. "Meu futuro vai ser definido, em poucos dias, por meio do meu advogado, Carlos Portinho, que negocia a rescisão de meu contrato com o Botafogo. Posso dizer que me sinto lisonjeado por ter sido procurado por representantes de grandes clubes do País e do exterior, sinal do meu trabalho em toda minha carreira. Cumprirei com as obrigações e acordos realizados. Em relação a uma saída do Brasil, depende de muitos fatores. Estou mais para ficar do que para sair. Sobre o Rio, é minha casa, um lugar do qual gosto muito", declarou Dodô. Até o momento, o clube que demonstrou mais interesse foi o Fluminense, que pensa em contar com o atacante ao lado de Washington, ex-Ponte Preta e Atlético-PR, e que hoje joga pelo Urawa Reds, do Japão, que disputa o Mundial de Clubes da Fifa, a partir desta sexta-feira.