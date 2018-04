Dodô está ansioso para estreia no Carioca pelo Vasco

"Estou há muito tempo sem fazer o que gosto, que é jogar futebol, fazer gols. São essas coisas que me deixam feliz", afirmou Dodô, que foi contratado pelo Vasco no final de 2009, após o encerramento da sua suspensão por doping, e deve formar dupla de ataque com Carlos Alberto.

Dodô, que não participa de um jogo oficial desde 2008, admitiu que deve sentir a falta de ritmo de jogo no duelo do Vasco com o Tigres do Brasil. "Procuro não pensar quanto tempo vou jogar. Estou muito agradecido a Deus por voltar a jogar e por estar no Vasco", disse.