Dodô estréia no Goiás contra o Botafogo A estréia de Dodô é a grande novidade do Goiás para o jogo deste domingo contra o Botafogo, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O atacante, de 31 anos, foi apresentado na última terça-feira e estava sem jogar havia quase um mês, depois de ter rescindido contrato com o Oita Trinita (Japão). Em boa forma física, Dodô será o substituto de Roni, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Outro desfalque é Paulo Baier, que também cumpre suspensão automática. Vitor entra em seu lugar. O atacante Jardel, apresentado em Goiânia na manhã da última quinta, ainda não tem condições de jogo. Além de não ter a documentação regularizada junto à CBF, o atleta está acima do peso.