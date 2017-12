Dodô exige profissionalismo no Bota O atacante Dodô, do Botafogo, disse nesta segunda-feira que pretende continuar no clube, no próximo semestre, mas quer um maior profissionalismo dos dirigentes. O jogador tem contrato com o Alvinegro até 30 de junho."Tenho muita vontade de continuar no Botafogo, mas o clube precisa manter os salários em dia", afirmou Dodô. O jogador disse também que faltou garra nos momentos decisivos do Torneio Rio-São Paulo e do Campeonato Estadual. "Temos um bom grupo, mas precisamos de mais opções de qualidade. O clube precisa contratar alguns reforços."