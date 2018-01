Dodô falta a treino pelo terceiro dia O atacante Dodô não apareceu para treinar no Palmeiras pelo terceiro dia consecutivo. O técnico Jair Picerni encaminhou um relatório à diretoria mas negou-se a comentar o teor do documento. "Essa falta não será julgada por mim. Ele não me agradou no treinamento de terça-feira, foi colocado na equipe reserva, mas isso não significa que esteja definitivamente fora dos meus planos", disse o treinador. O diretor de futebol, Sebastião Lapola não entrou em detalhes sobre o assunto. "Ele deveria estar treinando aqui, mas não nos deu satisfação. O caso será resolvido nos próximos dias". O jogador foi afastado por indicisplina. No início da semana ele abandonou o clube durante o treinamento por não aceitar a reserva.