Dodô faz 3 na goleada do Botafogo Com uma grande atuação do atacante Dodô, o Botafogo goleou, de virada, o Americano, por 5 a 2, neste domingo, em sua estréia no Torneio Rio-São Paulo, em Campos. Além de marcar três gols, Dodô se movimentou bem e criou várias jogadas ofensivas. Por atuar em casa, o Americano partiu para o ataque e dificultou a criação de jogadas do Botafogo. Aos 30 minutos, o meia William, da equipe de Campos, cobrou uma falta da intermediária e obrigou o goleiro Kléber a fazer uma bela defesa. O gol do Americano foi marcado aos 39 minutos, pelo atacante Luciano Viana, que recebeu um passe de seu companheiro de ataque, Flavinho. A defesa do Botafogo parou na jogada pedindo impedimento do atleta, infração não marcada pelo juiz Wagner Tardeli. Apesar da dificuldade, o Botafogo ainda desperdiçou algumas oportunidades com o meia Almir e Dodô. Os dois gols do Botafogo logo aos 3 e 4 minutos do segundo tempo, desestabilizou o Americano. No primeiro, Dodô cobrou uma falta da meia-lua, no ângulo direito do goleiro Brás. Em seguida, o atacante fez boa jogada pela direita e o lateral-esquerdo Leonardo Inácio aproveitou o rebote e colocou o Botafogo em vantagem. Dodô ainda voltou a marcar por mais duas vezes, em cobranças de pênaltis, aos 16 e 22 minutos. O atacante Taílson assinalou o último gol para o Botafogo, aos 28 minutos, depois de um chute forte de esquerda, na entrada da área. O Americano descontou com o estreante Andrezinho, que fez boa jogada e chutou no canto de Kléber, aos 46 minutos.