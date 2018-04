Dodô fica até junho no Botafogo O atacante Dodô fica no Botafogo até junho. O presidente alvinegro Mauro Ney Palmeiro contou que espera pagar a dívida com o jogador até o fim do contrato. Ao saber que permaneceria no clube, o jogador mandou um recado para o recém-contratado Alexandre. "Quero continuar com a camisa 10 porque eu gosto. O Zico, meu grande ídolo, teve influência nessa minha preferência", explicou. O goleiro Wagner surpreendeu os médicos na sua recuperação e disse que pretende atuar na estréia do time no torneio Rio-São Paulo, no dia 20, contra o Americano. Já o zagueiro Dênis está negociando a dívida do clube com ele e deve se transferir para o Goiás.