Dodô ganha força no Corinthians Dodô, ex-Santos e São Paulo. O jogador já foi aprovado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, com quem trabalhou na Vila Belmiro, e a expectativa é de que acerte o valor dos salários nos próximos dias. ?É um grande jogador e espero que a negociação evolua?, afirmou o treinador corintiano. Enquanto o reforço não chega, Parreira tenta ajustar seu ataque. Sua nova aposta é o jovem Gilmar. No meio, Fabinho entrou no lugar de Fabrício, enquanto o zagueiro Scheidt voltou à equipe titular no segundo tempo do treinamento coletivo. A vaga era ocupada por Anderson. Para aqueles que questionavam o excesso de mudanças no time, o técnico se apressava em explicar. Segundo Parreira, o momento é de armar o time para o Campeonato Brasileiro. ?Nessa fase, preciso analisar todos os jogadores para saber com quem vou poder contar caso precise fazer uma alteração?, afirmou. A estréia do Corinthians no Brasileiro está marcada para o dia 11 de agosto, contra o Atlético-MG, no Mineirão. Até lá, a comissão técnica espera realizar quatro amistosos. No momento, apenas um está confirmado. Quarta-feira, o time enfrenta o Jundiaí, no Parque São Jorge. A diretoria tenta acertar um jogo contra o Santos, provavelmente no fim do mês.