Dodô marca 2 na vitória do Botafogo O Botafogo não encontrou dificuldades para vencer o Olaria, penúltimo colocado do segundo turno do Campeonato Estadual, por 3 a 0, neste domingo, em Caio Martins. O atacante Dodô foi o artilheiro da partida, ao marcar dois gols em cobranças de pênaltis. A superioridade técnica dos jogadores do Botafogo ficou evidente com o início da partida. O time atuou com os atletas titulares e dominou facilmente o adversário. Depois de mais um ataque alvinegro, o zagueiro Juliano cortou com a mão uma cobrança de escanteio do meia Leonardo Inácio. O juiz Jorge Rabelo marcou pênalti, que Dodô cobrou e inaugurou o placar, aos 37 minutos. Em desvantagem no marcador, o Olaria procurou atacar e fragilizou ainda mais o setor defensivo. Em uma jogada na grande área, o lateral-esquerdo Rafael derrubou o também lateral Cicinho e cometeu novo pênalti a favor do Botafogo, aos 41 minutos. Um minuto depois, Dodô cobrou e fez o segundo gol da equipe. No segundo tempo, o Botafogo manteve o ritmo e não permitiu uma reação do Olaria. A vitória do alvinegro foi assegurada com o gol do atacante Daniel, que aproveitou um cruzamento de Leonardo Inácio e, de cabeça, fez o terceiro da equipe, aos 27 minutos. Com o resultado, o time totalizou 18 pontos em dez jogos na tabela de classificação.