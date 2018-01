Dodô marca gol de bicicleta e Bota empata com Cabofriense No primeiro jogo da final da Taça Rio, o Botafogo deixou escapar, além da vitória, o título antecipado do segundo turno do Campeonato Carioca ao empatar por 2 a 2, com a Cabofriense, neste domingo à tarde no Maracanã. O placar do confronto não refletiu o que aconteceu em campo, já que o time alvinegro massacrou ofensivamente a equipe de Cabo Frio. O belo gol do artilheiro Dodô, de bicicleta, logo aos nove minutos da etapa inicial, parecia que abriria o caminho para uma goleada alvinegra. Mas, o Botafogo não teve competência para converter em gols as oportunidades criadas. E, por pouco, a vantagem não foi ampliada aos 28 minutos, em uma cobrança de falta do zagueiro Juninho, que acertou a bola no travessão e, na volta, ela bateu em cima da linha e saiu. A Cabofriense pareceu não ter forças para esboçar uma reação. O time do técnico Waldermar Lemos entrou em campo para jogar em cima dos erros do Botafogo e, aos 37 minutos, empatou a partida com o experiente volante Marcão. O goleiro Gatti, que foi o principal jogador do time de Cabo Frio no primeiro tempo, também se destacou na etapa final. Principalmente, porque a Cabofriense surpreendeu ao passar à frente do placar, aos sete minutos. Após uma falha da defesa alvinegra, o meia Marcelinho entrou livre, driblou o goleiro Júlio César e marcou. Com a vitória parcial, os jogadores da Cabofriense conseguiram se organizar em campo e dificultaram um pouco os avanços do Botafogo. Mesmo assim, o atual campeão carioca continuou pressionando, com destaques para Dodô e Lúcio Flávio. E foi o meia que evitou a derrota alvinegra ao fazer, de cabeça, o segundo gol da equipe. Com o empate, no próximo domingo, somente uma vitória assegurará o título da Taça Rio para Botafogo ou Cabofriense. Caso ocorra nova igualdade, a decisão será na disputa por pênaltis. CABOFRIENSE 2 X 2 BOTAFOGO Botafogo - Júlio César ; Joílson (Luís Mário), Alex, Juninho e Iran (André Lima); Diguinho, Leandro Guerreiro, Lucio Flávio e Zé Roberto (Ricardinho); Jorge Henrique e Dodô. Técnico: Cuca. Cabofriense - Gatti; Oziel (Jardel), Leandro Amaro , Cléberson e Júlio César; Marcão , Marcos Marins, Ruy (Leandro Luz ) e Marcelinho (Alecsandro); William e Zé Carlos. Técnico: Waldemar Lemos. Gols - Dodô, aos 9 minutos, Marcão, aos 37 minutos do primeiro tempo; Marcelinho, aos 7 minutos, Lúcio Flávio, aos 32 minutos do segundo tempo. Árbitro - Wagner dos Santos Rosa. Renda - R$ 366.280,00. Público - 23.297 público pagante. Estádio - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).