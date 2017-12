Dodô marca três e Botafogo classifica Com três gols do atacante Dodô, o Botafogo derrotou o Fortaleza por 3 a 1, nesta quarta-feira, em Caio Martins, e se classificou para a próxima fase da Copa Brasil. Até o empate já garantiria a vaga ao time carioca, que tinha vencido a partida de ida por 2 a 1. A necessidade da vitória obrigou o Fortaleza a partir para o ataque logo no início do primeiro tempo. A equipe cearense explorou a velocidade de seus jogadores e surpreendeu o Botafogo, aos 17 minutos, com o gol do lateral-direito Reginaldo, que aproveitou uma falha defensiva do adversário e fez 1 a 0. Apático na partida, o Botafogo acordou com o gol adversário. Assim, depois de o atacante Taílson desperdiçar uma boa oportunidade de empatar a partida, Dodô comprovou a boa fase e fez o primeiro gol do time carioca, aos 43 minutos, aproveitando um cruzamento do lateral-direito Leandro Eugênio. O Botafogo voltou melhor para o segundo tempo e equilibrou o confronto. Aos 13 minutos, a equipe carioca ficou com a vantagem de ter um jogador a mais em campo, porque o zagueiro Dude foi expulso pelo árbitro Jamir Garcez depois de ter feito uma falta no meia Alexandre. Com oportunismo, Dodô levou o Botafogo à vitória. Aos 25 e 35 minutos, ele marcou dois gols e definiu o resultado de 3 a 1. O Fortaleza ainda tentou reagir mas não obteve sucesso.