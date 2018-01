Dodô: mimado e desprezado Indolente, ?mascarado? e sem alma. Desde 1995, quando despontou para o futebol vestindo a camisa do São Paulo na Copa São Paulo de Juniores, Dodô vem convivendo com adjetivos nada elogiosos. Disposto a reconquistar o respeito da torcida paulista, após uma passagem conturbada pelo Santos, o atacante abriu mão no ano passado de R$ 600 mil que o Botafogo-RJ lhe devia e assinou contrato com o Palmeiras por um ano, com salário de R$ 78 mil mensais. A vida no Parque Antártica, que já andava conturbada, quase chegou ao fim na semana passada. Irritado ao perder a condição de titular, Dodô jogou o colete de treinamento no chão. Desde então, desrespeitou as ordens do clube para treinar em separado e sumiu. Leia mais no Jornal da Tarde