Dodô minimiza bom desempenho e elogia companheiros Depois de marcar três gols no clássico contra o Botafogo na semana passada, o atacante Dodô repetiu a dose neste domingo e marcou outros três na vitória do Vasco sobre o Friburguense, por 3 a 0. Mas apesar do grande desempenho, ele demonstrou humildade e preferiu enaltecer os companheiros após o bom resultado.