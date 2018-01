Dodô não aceita reserva e é afastado O atacante Dodô, rotulado de talentoso e goleador, vive mais uma crise em sua conturbada carreira. Irritado quando soube que seria reserva do Palmeiras na partida desta quarta-feira, às 21 horas, diante da Ponte Preta, em Campinas, o jogador de 28 anos não apareceu no treino da tarde de hoje. Não deu explicação nem avisou a diretoria. Por isso, não viajou para a cidade do interior e terá o salário descontado. A atitude pode complicar bastante seu futuro no clube. A ira do jogador começou pela manhã. Antes do início do coletivo, o técnico Jair Picerni distribuiu coletes para os reservas e titulares. Dodô foi escalado entre os reservas. Ficou furioso e não se empenhou no treino. Jogou com evidente displicência e, assim que acabou o primeiro tempo, deixou o campo, depois de atirar com ?violência? o colete no gramado. Ele não disputaria mesmo o restante do treinamento, porque Picerni o tiraria da equipe ? pôs, em seu lugar, o novato Edmílson. Ninguém, porém, esperava a reação posterior do atleta. Nem sequer aguardou o fim das atividades, pegou seu carro e foi embora da Academia de Futebol sem se despedir dos colegas. À tarde, o elenco voltou a trabalhar, mas sem a presença do atacante. ?Não gostei do trabalho do Dodô no treino, todos procuraram se empenhar, dar uma boa resposta, mas o Dodô, não?, afirmou Picerni. ?Por isso, ele não foi nem relacionado para o jogo com a Ponte.? O treinador não quis falar sobre a ausência do atleta no treino da tarde. Disse que a decisão sobre seu futuro ficará por conta da diretoria. O diretor de futebol Sebastião Lapola declarou, por meio da assessoria de imprensa, que Dodô terá o salário descontado e que é esperado para treinar nesta quarta-feira, ao lado dos atletas que não viajaram para Campinas. Caso não apareça novamente, uma atitude mais drástica será tomada. Dodô não tem mais vontade de permanecer no Palestra Itália. Deixou o clube, nesta terça, com essa certeza. Seu empresário, Juan Figer, tentará, porém, demovê-lo da idéia. O atacante não suporta mais tanta vaia. Foi hostilizado pelos torcedores até no amistoso que o time fez contra a Caldense, há duas semanas, em Pouso Alegre, apesar de ter marcado gol. Na ocasião, confidenciou a amigos a impaciência com a situação. ?Posso fazer 10 gols que serei vaiado do mesmo jeito.? No domingo, diante do Mogi Mirim, também deixou o campo apupado. E hoje, perdeu de vez a calma quando soube que seria reserva. Apesar da irritação, Dodô já passou por situação parecida no São Paulo e no Santos. Só teve paz no Botafogo-RJ. O atacante Leandro, que fez um gol diante do Mogi, ganhou a vaga de titular. Picerni fará outras duas mudanças. Pedro entra na lateral-direita no lugar de Neném e Adãozinho substitui Zinho, que não agradou na estréia. O artilheiro Vágner, de 18 anos, foi promovido dos juniores e fica no banco.