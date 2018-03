Dodô não recebe e falta ao treino O atacante Dodô não recebeu pagamento, como prometera a diretoria do Botafogo, e mais uma vez faltou ao treino do clube. Nesta segunda-feira, ele seguiu de carro para São Paulo, para encontrar com um empresário que tenta negociá-lo com uma equipe paulista. O jogador já confidenciou a amigos que não há mais ambiente para continuar no time carioca. Nesta segunda-feira, o meia Zada rescindiu contrato e foi embora do clube. O Botafogo faz um jogo-treino na quinta-feira, contra o Olaria.