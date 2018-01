Dodô não viaja com o Santos amanhã Enquanto a equipe do Santos embarca amanhã com destino ao México, onde participará de dois amistosos, o atacante Dodô mantém sua rotina diária de exercícios físicos no Centro de Treinamento Rei Pelé, para manter a forma e aguardar sua transferência para outro clube, que pode até ser fora do estado de São Paulo, na semana que vem. O contrato do jogador com o Santos termina sábado e, no domingo, o atacante já estará livre para atuar em outro clube. "Tenho certeza que o meu procurador, Juan Figer, está tomando todas as providências necessárias para a minha transferência", disse, desfazendo os boatos de que os dirigentes santistas pretendiam puni-lo pelo fato de ter faltado ao treino de segunda-feira. O time treinou apenas pela manhã, no feriado de ontem, e Dodô confundiu-se, comparecendo ao CT no início da tarde. Em razão do término do seu contrato é que o atacante pediu para não viajar para o México. A delegação do Santos, composta por 18 jogadores, embarca às 13h45 do Aeroporto de Cumbica, com destino à Cidade do México, onde chegará à noite. Quinta-feira, parte para Guadalajara, a fim de enfrentar a equipe do Atlas, na sexta-feira. Se vencer a partida, enfrenta o vencedor do confronto entre América e Cruzeiro-MG, na final do quadrangular, domingo, às 18 horas (horário de Brasília). Em caso de derrota, o jogo seria antecipado para as 16 horas.