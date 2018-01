Dodô pode reforçar o Corinthians Dodô pode ser o atacante experiente que o Corinthians vai contratar para o Campeonato Brasileiro. O vice-presidente de futebol, Antônio Roque Citadini, confirma que o clube está à procura de um meia armador, para ser o reserva de Ricardinho, e de dois atacantes para as vagas deixadas por Luizão e Luís Mário, ambos no Grêmio, de Porto Alegre. ?Não digo que sim e nem que não?, respondeu o dirigente sobre o eventual interesse por Dodô, que tem contrato com o Botafogo-RJ até 30 de junho e está há dois meses sem receber salários. Citadini também disse que o clube não vai abandonar a sua filosofia para completar o time titular. ?Vamos continuar com um terço de jogadores experientes, outro de valores formados no clube e outro de revelações, com contratações semelhantes às de Fabrício, Doni, Leandro e Luciano Ratinho.? Pelo projeto de Carlos Alberto Parreira, o Corinthians vai aproveitar a Copa dos Campeões e o Campeonato Brasileiro para tornar mais forte o time campeão do Rio-São Paulo e da Copa do Brasil, visando a conquista da Libertadores da América, ano que vem. A rigor, o único pedido do técnico, além da reposição de peças, é a manutenção de Dida, que pode retornar ao Milan, da Itália, depois da Copa do Mundo caso o seu empréstimo não seja prorrogado ou adquiridos os direitos federativos. Os jogadores estão de folga desde quinta-feira à tarde. A volta está marcado para segunda à tarde e o grupo vai ficar treinando no Parque São Jorge até quarta-feira, quando será iniciado o período de dez dias de descanso antes a intertemporada em Extrema, no sul de Minas. A folga prolongada deveria começar quinta-feira passada, mas foi adiada a pedido dos jogadores que antes querem receber os R$ 90 mil de prêmios a que cada um tem direito pela conquista dos títulos da Copa do Brasil e do Rio-São Paulo.