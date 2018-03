Dodô quer receber dívida do Botafogo Apesar de estar próximo de renovar contrato com o Botafogo, o atacante Dodô informou nesta quinta-feira que não vai disputar o amistoso contra a equipe mexicana do Toluca, domingo, em Angra dos Reis. O jogador afirmou que só voltará a vestir a camisa do Alvinegro depois que o clube pagar cerca de R$ 400 mil em salários atrasados. "Não vou jogar sem contrato. Só espero ter logo uma definição da diretoria, porque preciso jogar para pegar ritmo para disputar o Campeonato Brasileiro", disse Dodô, que permanece treinando no clube. O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, disse que está próximo de encontrar uma solução para o caso do atleta. A tendência é a de que a patrocinadora do Alvinegro pague a dívida e os salários do jogador.