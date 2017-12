Dodô quer roubar cena contra o Vasco O atacante Dodô, do Botafogo, vai ter a oportunidade esta noite de ofuscar um pouco outro jogador de sua posição que vem sendo o centro das atenções nas últimas semanas: tudo indica que no clássico Vasco x Botafogo, que começa às 20h30, no Maracanã, Dodô enfrente Romário, até esta terça-feira dúvida para o técnico de sua equipe, Evaristo de Macedo. Dodô tem 14 gols no Torneio Rio-São Paulo e não esconde que quer a artilharia da competição a todo custo. Os dois clubes desfrutam de posição privilegiada no torneio - são os únicos cariocas em condição de passar à fase seguinte. O jogo deve receber público superior a 45 mil pessoas e pode servir como resposta ao técnico Luiz Felipe Scolari pelos excluídos na lista da seleção que será divulgada pela manhã desta quinta-feira. Dodô, Felipe e Romário podem deixar, em campo, um recado para o treinador. Mas isso pouco importa para Evaristo e seu colega botafoguense Abel Braga. Ambos querem a vitória, sem os olhos voltados para a convocação de Scolari. O técnico do Vasco analisava nesta quarta-feira a possibilidade de escalar Donizete ou Ely Tadeu como companheiro de Romário no ataque. Decidiria minutos antes do jogo. No meio, Felipe está confirmado e pode connfirmar a boa fase. No Botafogo, Abel faz mistério se armará o time no 3-5-2 ou no 4-4-2. O líbero da equipe, Fabiano, está machucado e deve cerder a vaga para Romeu ou Geraldo.