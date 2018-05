Dodô revela saudade do futebol em chegada ao Vasco

Afastado do futebol há mais de um ano, o atacante Dodô revelou alegria ao comentar o seu retorno durante a apresentação oficial no Vasco. Com saudades dos gramados, o jogador de 35 anos comemorou o acerto para defender o time de São Januário em 2010.

"Eu estou com muita saudade de entrar em campo e jogar, sinto saudade dos treinamentos diários com bola e fico feliz com a minha vinda para o Vasco. Aqui passaram tantos jogadores importantes e agradeço muito a Deus por poder voltar a jogar", afirmou.

Presidente do Vasco e um dos grandes artilheiros da história do clube carioca, Roberto Dinamite elogiou o novo reforço da equipe. "Dodô é um jogador especial, com talento acima da média, um goleador, jogador de ponta e estamos muito felizes com a vinda dele. Espero que ao lado dos demais jogadores, ele possa fazer a alegria da torcida", disse.