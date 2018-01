Dodô sai do Palmeiras sem mágoas Depois de cinco gols marcados em 19 partidas no Palmeiras, o atacante Dodô anunciou nesta quinta-feira, por meio de sua assessoria de imprensa, os motivos que o levaram a deixar o Parque Antártica. Negou que tenha tido problemas de relacionamento no clube e garantiu que não guarda mágoa de ninguém. "Confesso que esperava repetir no Palmeiras as atuações do primeiro semestre do ano passado, quando me tornei artilheiro do Botafogo (RJ). Mas, infelizmente, não consegui. Vale ressaltar, no entanto, que meu relacionamento com os companheiros de time e com o técnico Jair Picerni sempre foi o melhor possível", afirmou o jogador. Dodô caiu definitivamente em desgraça no Palestra Itália há duas semanas. Revoltado por ter sido escalado para treinar no time reserva antes do jogo contra a Ponte Preta (adiado por causa das chuvas), jogou o colete no chão. No mesmo dia, pediu para Marcel Figer, seu procurador, interceder junto ao presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, e desapareceu. Em seguida, limitou-se a treinar numa academia para manter a forma e iniciou contatos para arranjar um clube para defender ainda no primeiro semestre. Fluminense, Botafogo, Goiás e até o Marília mostraram interesse. Nas últimas horas, surgiu até a possibilidade de Dodô transferir-se para o futebol da Coréia. "Estou deixando por vontade própria um ambiente de trabalho totalmente favorável a mim. Não posso reclamar de ninguém. Até mesmo a diretoria teve um comportamento muito decente. Vai me pagar os dias trabalhados. Jamais deixou de honrar os compromissos assumidos comigo", contou Dodô. Para preservar sua imagem e não desgastar a de Marcel Figer com a diretoria do Palmeiras, Dodô fez promessas que dificilmente conseguirá cumprir. "Estarei torcendo para que o Palmeiras recupere o mais rápido possível o lugar de destaque no futebol brasileiro." Mustafá Contursi respirou aliviado. Costurou um acordo de cavalheiros com Marcel Figer, pelo qual não terá de desembolsar nenhum centavo para se ver livre de Dodô, indicado por Vanderlei Luxemburgo. Também não precisará mais arcar com o pagamento de R$ 78 mil mensais que o atacante recebia. Em 22 de agosto do ano passado, quando estreou pelo Palmeiras na vitória por 3 a 2 sobre o São Caetano, Dodô marcou um gol e deixou o Parque Antártica aplaudido. Foi seu único momento de paz com a torcida. Na campanha que levou a equipe para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, passou a maior parte do tempo no banco de reservas. "Houve várias mudanças na comissão técnica em 2002 que atrapalharam meu rendimento. Primeiro, o Luxemburgo foi para o Cruzeiro. O Murtosa (Flávio Teixeira) não ficou nem um mês. Alterações táticas foram freqüentes. As tentativas de montar um novo time durante a competição foram fatais para o Palmeiras", explicou o atacante. Com Levir Culpi, que substituiu Murtosa, Dodô praticamente não foi escalado. "Nem por isso deixei de buscar meu espaço. Encarei o banco de reservas com profissionalismo durante o Brasileiro. Procurei treinar cada vez mais e tenho consciência de que entrei bem no time em alguns jogos. Mas o Levir tinha suas preferências e as respeitei." O mesmo Dodô diz de Jair Picerni: "Este ano, tinha esperança de dar a volta por cima. Mas ter sido colocado no time reserva após a estréia contra o Mogi Mirim me fez crer que minha imagem estava desgastada no Palmeiras. O Picerni tem direito de escalar quem ele quiser. Se ele e a torcida acham que, com a minha saída, o time vai melhorar, prefiro buscar um novo caminho para minha carreira."