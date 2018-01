Dodô se apresenta nesta terça ao Goiás O Goiás acertou a contratação do atacante Dodô, que se apresenta nesta terça-feira ao clube. O jogador, que estava no futebol japonês, assinou contrato até o dia 31 de dezembro e foi indicado pelo técnico Geninho. Com passagens por São Paulo, Palmeiras e Santos, entre outros, Dodô chega para reforçar o Goiás na reta final do Campeonato Brasileiro. O time goiano faz boa campanha, com 44 pontos, em terceiro lugar.