Dodô se queixa de dores e vira dúvida do Botafogo O atacante Dodô ainda não sabe se terá condições de estrear com o Botafogo na Taça Rio,neste domingo, contra o Friburguense, no Maracanã. Há duas semanas ele vem sentindo dores no calcanhar direito e, apesar de ter participado do treinamento desta sexta. ?Já estou ficando chateado. Estou fazendo as coisas certas, seguindo o tratamento, mas quando venho a campo ainda sinto dor?, disse Dodô. ?Gosto de jogar, só que a dor incomoda e atuar sem estar 100% não é fácil.? No treino desta sexta, mesmo com dor, Dodô conseguiu fazer todos os movimentos e, ao final, treinou cobranças de faltas. Por causa do problema, a sua presença na partida deste domingo passou a ser dúvida. Caso ele não entre em campo, André Lima formará a dupla de ataque com Jorge Henrique.